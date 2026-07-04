Tour de France 2026: oversikt over alle etapper og hvordan du kan se det direkte (4.–26. juli)
Hvordan se Tour de France 2026, og hvilke land i Europa som sender det gratis.
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I dag er en av de mest etterlengtede dagene i året for sykkelentusiaster: Grand Départ av Tour de France, verdens mest prestisjefylte sykkelritt, som finner sted de neste tre ukene, mellom 4. og 26. juli, og som i år starter i Spania: tre etapper i Katalonia, med start i Barcelona, før rittet beveger seg inn i Frankrike, med start i Carcassonne, og avsluttes som vanlig på Champs-Élysées i Paris.
Hvis du ikke vil gå glipp av noe av spenningen, med en episk duell mellom Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, de to største favorittene, finner du her en liste over TV-kanaler som sender Tour de France 2026. For første gang vil britiske fans ikke kunne følge rittet på gratis-TV, da rettighetene overføres til Warner Bros., noe som betyr at det kun vil være tilgjengelig på betalingsplattformene TNT Sports eller Discovery+ via HBO Max, mens Channel 5 vil sende daglige høydepunkter.
Løpet vil som vanlig vises på gratis-TV i Frankrike, Belgia, Italia, Spania og Nederland. Eurosport og HBO Max vil også vise det i mange europeiske land.
Slik ser du Tour de France 2026
- Frankrike: France Télévisions
- Tyskland: ARD
- Østerrike: Servus TV
- Belgia: RTBF
- Belgia: VRT
- Tsjekkia: Czech TV
- Danmark: DKTV2
- Norge: TV2 Norge
- Spania: RTVE
- Irland: TG4
- Italia: RAI Sports
- Luxemburg: RTL
- Nederland: NOS
- Storbritannia: TNT Sports, HBO Max
- Baskerland: EITB
- Portugal: RTP
- Slovakia: STVR
- Slovenia: RTV Slovenija
- Sveits: SRG SSR
- Ungarn: MTVA
- Russland: Okko
- Wales: S4C
Tour de France 2026: alle etapper
- Etappe 1 (lørdag 4. juli): Barcelona til Barcelona – Lag-tempo
- Etappe 2 (søndag 5. juli): Tarragona til Barcelona
- Etappe 3 (mandag 6. juli): Granollers til Les Angles
- Etappe 4 (tirsdag 7. juli): Carcassonne til Foix
- Etappe 5 (onsdag 8. juli): Lannemezan til Pau
- Etappe 6 (torsdag 9. juli): Pau til Gavarnie-Gèdre
- Etappe 7 (fredag 10. juli): Hagetmau til Bordeaux
- Etappe 8 (lørdag 11. juli): Périgueux til Bergerac
- Etappe 9 (søndag 12. juli): Malemort til Ussel
- Hviledag – mandag 13. juli
- 10. etappe (tirsdag 14. juli): Aurillac til Le Lioran
- Etappe 11 (onsdag 15. juli): Vichy til Nevers
- Etappe 12 (torsdag 16. juli): Circuit Nevers Magny-Cours til Chalon-sur-Saône
- Etappe 13 (fre 17. juli): Dole til Belfort
- Etappe 14 (lørdag 18. juli): Mulhouse til Le Markstein
- 15. etappe (søndag 19. juli): Champagnole til Plateau de Solaison
- Hviledag – mandag 20. juli
- 16. etappe (tirsdag 21. juli): Évian-les-Bains til Thonon-les-Bains – Individuell tempoetappe
- 17. etappe (onsdag 22. juli): Chambéry til Voiron
- 18. etappe (torsdag 23. juli): Voiron til Orcières-Merlette
- 19. etappe (fredag 24. juli): Gap til Alpe d'Huez
- Etappe 20 (lørdag 25. juli): Alpe d'Huez til Alpe d'Huez
- 21. etappe (søndag 26. juli): Thoiry til Paris (Champs-Élysées)