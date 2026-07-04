Tour de France 2026: oversikt over alle etapper og hvordan du kan se det direkte (4.–26. juli)

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I dag er en av de mest etterlengtede dagene i året for sykkelentusiaster: Grand Départ av Tour de France, verdens mest prestisjefylte sykkelritt, som finner sted de neste tre ukene, mellom 4. og 26. juli, og som i år starter i Spania: tre etapper i Katalonia, med start i Barcelona, før rittet beveger seg inn i Frankrike, med start i Carcassonne, og avsluttes som vanlig på Champs-Élysées i Paris.

Hvis du ikke vil gå glipp av noe av spenningen, med en episk duell mellom Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, de to største favorittene, finner du her en liste over TV-kanaler som sender Tour de France 2026. For første gang vil britiske fans ikke kunne følge rittet på gratis-TV, da rettighetene overføres til Warner Bros., noe som betyr at det kun vil være tilgjengelig på betalingsplattformene TNT Sports eller Discovery+ via HBO Max, mens Channel 5 vil sende daglige høydepunkter.

Løpet vil som vanlig vises på gratis-TV i Frankrike, Belgia, Italia, Spania og Nederland. Eurosport og HBO Max vil også vise det i mange europeiske land.

Slik ser du Tour de France 2026



Frankrike: France Télévisions



Tyskland: ARD



Østerrike: Servus TV



Belgia: RTBF



Belgia: VRT



Tsjekkia: Czech TV



Danmark: DKTV2



Norge: TV2 Norge



Spania: RTVE



Irland: TG4



Italia: RAI Sports



Luxemburg: RTL



Nederland: NOS



Storbritannia: TNT Sports, HBO Max



Baskerland: EITB



Portugal: RTP



Slovakia: STVR



Slovenia: RTV Slovenija



Sveits: SRG SSR



Ungarn: MTVA



Russland: Okko



Wales: S4C



Tour de France 2026: alle etapper



Etappe 1 (lørdag 4. juli): Barcelona til Barcelona – Lag-tempo



Etappe 2 (søndag 5. juli): Tarragona til Barcelona



Etappe 3 (mandag 6. juli): Granollers til Les Angles



Etappe 4 (tirsdag 7. juli): Carcassonne til Foix



Etappe 5 (onsdag 8. juli): Lannemezan til Pau



Etappe 6 (torsdag 9. juli): Pau til Gavarnie-Gèdre



Etappe 7 (fredag 10. juli): Hagetmau til Bordeaux



Etappe 8 (lørdag 11. juli): Périgueux til Bergerac



Etappe 9 (søndag 12. juli): Malemort til Ussel



Hviledag – mandag 13. juli



10. etappe (tirsdag 14. juli): Aurillac til Le Lioran



Etappe 11 (onsdag 15. juli): Vichy til Nevers



Etappe 12 (torsdag 16. juli): Circuit Nevers Magny-Cours til Chalon-sur-Saône



Etappe 13 (fre 17. juli): Dole til Belfort



Etappe 14 (lørdag 18. juli): Mulhouse til Le Markstein



15. etappe (søndag 19. juli): Champagnole til Plateau de Solaison



Hviledag – mandag 20. juli



16. etappe (tirsdag 21. juli): Évian-les-Bains til Thonon-les-Bains – Individuell tempoetappe



17. etappe (onsdag 22. juli): Chambéry til Voiron



18. etappe (torsdag 23. juli): Voiron til Orcières-Merlette



19. etappe (fredag 24. juli): Gap til Alpe d'Huez



Etappe 20 (lørdag 25. juli): Alpe d'Huez til Alpe d'Huez



21. etappe (søndag 26. juli): Thoiry til Paris (Champs-Élysées)

