Tour de France 2026-ruten avslørt, med de tre første etappene i Catalonia

HQ

Tour de France 2026 har avslørt ruten for neste års utgave, som vil finne sted mellom 4.-25. juli, og som tidligere annonsert vil rittet ha sin "Grand Départ" fra Barcelona, med tre etapper i Catalonia før det krysser Pyreneene og går gjennom sør og øst i landet med klokken, og den vanlige avslutningen i Paris.

Ruten ble offentliggjort på et live-arrangement i Paris torsdag. 21 etapper totalt, hver dag unntatt 13. og 20. juli. Den første etappen er en 19,7 km lang tempoetappe rundt Barcelonas gater. Dagen etter skal syklistene sykle fra Tarragona til Barcelona, en 178 km lang etappe, og på den tredje og siste etappen i Spania, en fjelletappe fra Granollers til Les Angels.

I Frankrike skal feltet besøke byer som Carcassone, Bordeaux, Bergerac, Vichy og Chambéry, med noen tøffe avsluttende etapper i Vest-Alpene, inkludert en klatring til Alpe d'Huez, et fjell som er med i Tour de France med jevne mellomrom, sist i 2022, da det ble besteget av den engelske syklisten Tom Pidcock.

På den avsluttende etappen i Paris skal de gjenta stigningen til Montmartre, som var med for første gang i år og ble hyllet av fansen.

Du kan se en detaljert oversikt over Tour de France 2026 her. Vil Tadej Pogacar vinne Grand Tour igjen?