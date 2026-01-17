Tour de France 2027 avslører de seks etappene i Skottland, England og Wales for mennene og kvinnene

HQ

Tour de France vender tilbake til Storbritannia etter at det ble bekreftet at Edinburgh og Leeds skal være vertskap for åpningsetappene i Tour de France 2027. Planene var kjent fra før, men nå er ruten for de tre første etappene i hver av konkurransene lagt til Skottland, England og Wales.

Ifølge den britiske regjeringen vil Grand Departs i begge rittene "passere innen en times kjøring fra 60 % av befolkningen", og de hevder at det vil bli "det mest tilgjengelige store sportsarrangementet som noensinne har blitt arrangert i Storbritannia".

2027 Tour de France for menn i Storbritannia:



Etappe 1: 2. juli, fra Edinburgh til Carlisle, 184 km



2. etappe: 3. juli, fra Keswick til Liverpool, 223 km



3. etappe: 4. juli, fra Welshpool til Cardiff, 223 km



2027 Tour de France for menn i Storbritannia:



1. etappe: 30. juli, fra Leeds til Manchester



2. etappe: 31. juli, fra Manchester til Sheffield



Etappe 3: 1. august, rundt London



Det blir fjerde gang Tour de France besøker Storbritannia, etter Plymouth i 1974, Brighton og Portsmouth i 1994, London i 2007 og Yorkshire i 2014, men det er første gang både herrenes Tour de France (114. utgave) og Tour de France Femmes (6. utgave) starter fra et annet land enn Frankrike samme år (og første gang kvinnenes Tour starter internasjonalt).

I år vil Tour de France 2026 ha avgang i Barcelona, mens La Vuelta a España 2026 vil ha avgang fra Monaco.