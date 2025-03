Tour de France 2027 besøker Skottland, Wales og England

HQ

Spennende nyheter for sykkelfans i Storbritannia: Tour de France har bekreftet at 2027-utgaven vil ha avgang fra Edinburgh. Faktisk blir det tre etapper i Grande-Bretagne, i Skottland, Wales og England. Det samme vil skje med kvinnenes konkurranse, Tour de France Femmes, som også vil starte et sted i Storbritannia, og som også vil ha tre etapper på britisk jord.

Det blir første gang både Tour de France (114. utgave) og Tour de France Femmes (6. utgave) starter i et annet land enn Frankrike, en strategi som har som mål å øke konkurransen og sportens popularitet i utlandet. Noen av de beste syklistene har vært fra Storbritannia (Brian Robinson, Chris Boardman, Sean Yates, David Millar, Mark Cavendish, Bradley Wiggins eller Chris Froome).

Det blir fjerde gang Tour de France besøker Storbritannia, etter Plymouth i 1974, Brighton og Portsmouth i 1994, London i 2007 og Yorkshire i 2014.

Det er bekymring for syklingen i Storbritannia

Selv om avgjørelsen vil begeistre tusenvis av sykkelfans, kommer den i sammenheng med økende priser for å se sykkelsport på direkte TV, noe som til og med har fått et parlamentsmedlem til å protestere: "Det ville vært lettere å se det fra veikanten enn på TV", ettersom Tour de France vil forlate ITV (gratis-TV) etter 2025-utgaven.

Tour de France 2025 vil derimot i sin helhet foregå på fransk jord, på samme måte som Tour de France Femmes, som vil øke i størrelse i år. I 2026-utgaven for menn vil rittet imidlertid ta utgangspunkt i Barcelona.