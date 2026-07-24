Tour de France avsluttes denne helgen med det som kanskje er «den tøffeste fjelletappen i Tourens historie

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Tour de France når sitt høydepunkt: Etappene på fredag og lørdag blir to påfølgende stigninger til Alpe d'Huez, en av de mest ikoniske stigningene i Tour de France-historien. Klatringen på fredag, etappe 19, byr på «de mest berømte 21 svingene i sykkelsporten»: en 13,8 km lang stigning med en gjennomsnittlig stigningsgrad på 8 % (med opptil 13 % på enkelte steder), noe som gjør den til en av de tøffeste stigningene i hele løpet.

Fredagens etappe blir 127,9 km lang og inneholder to andre stigninger: Col de Bayard og den krevende Col du Noyer. Totalt blir det 3 450 meter stigning, men det er bare den første stigningen opp til Alpe d'Huez.

På lørdag vil 20. etappe ta en annen rute til samme stigning. Den blir lengre: 170,9 km, 5 450 meter stigning og fire stigninger: Col de la Croix de Fer, Col du Telegraphe, Col du Galibier og til slutt Alpe d’Huez igjen via Col de Sarenne, en mye tøffere, mer øde (det er ikke plass til de store folkemengdene som forventes på fredag) og ukjent rute som inntil nå bare ble ansett som en nedstigningsrute, ikke for stigning. Ifølge Tour de France-direktør Christian Prudhomme kan dette bli «den tøffeste fjelletappen i Tourens historie».

De fleste forventer at Tadej Pogacar vil bli kronet, eller i det minste ikke vil miste mye tid på disse etappene (hvis han ikke blir smittet av viruset som mange av lagkameratene hans i UAE Emirates har fått), før den siste etappen på søndag i Paris som vanlig.