Tour de France Femmes 2026 fortsetter å vokse og vil inkludere det legendariske fjellet Ventoux

Tour de France Femmes har offentliggjort ruten for 2026-utgaven av kvinnenes Grand Tour i Frankrike, et ritt med ni etapper som nok en gang vil vokse, i takt med at interessen og seertallene for kvinnesykling også øker år for år. Tour de France Femmes 2026 blir derfor "den tøffeste touren i historien når det gjelder høydemeter", ifølge rittdirektør Marion Rousse.

Den store etappen i Tour de France Femmes, mellom 1.-9. august, blir den syvende etappen, en stigning til Mount Ventoux, en av de tøffeste stigningene i hele Frankrike, som ligger i sørøst, ved siden av Alpene, med 1910 meter over havet, en stigning som har vært med i Tour de France 18 ganger, og som debuterer i kvinnenes Tour de France, "for å få kvinnesyklingen til å vokse", som det sies i arrangementet.

Som i herrenes Tour vil de tre første etappene være i utlandet (Lausanne, Sveits). Rittet har også en 21 km lang individuell tempoetappe på 4. etappe i Dijon, og en finale i Nice med en annen stor stigning, til Col d'Eze, som avsluttes ved kysten.