Tour de France Femmes avsluttes i dag med en stor kontrovers mellom de to lederne

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Tour de France Femmes avsluttes i dag, søndag, i Nice, med start kl. 16.05, med den nederlandske syklisten Demi Vollering fra FDJ United-SUEZ i ledelsen, bare åtte sekunder foran den polske Katarzyna Niewiadoma-Phinney fra Canyon-SRAM. Vollering, som vant Tour de France i 2023 og nylig vant Giro d’Italia i år, tok den gule ledertrøyen fra Niewiadoma, som hadde vunnet den forrige etappen og ledet rittet med ni sekunder.

Den polske syklisten klaget over usportslig oppførsel fra Vollerings lagkamerat Célia Gery, og beskyldte henne for å ha blokkert henne i den siste stigningen på 8. etappe lørdag, og nesten dyttet henne inn i barrieren.

En rasende Niewiadoma konfronterte Gery ved målstreken og spurte henne hvorfor hun hadde presset henne mot rekkverket, mens Vollering og Gerys lag FDJ benektet enhver intensjon om ureglementert oppførsel og hevdet at hvis manøveren hennes var farlig, så var det et uhell.

I en uttalelse til pressen sa Niewiadoma at Gery blokkerte henne med vilje. «De bør konkurrere etter fair play-prinsippene og ikke prøve å presse meg inn i barrierene, for jeg syntes det var så barnslig, og ærlig talt mistet jeg all respekt for dem på grunn av det» (via CyclingNews).