Tour de France forkorter 19. etappe på grunn av smittsom sykdom hos kyr

Tour de France har blitt tvunget til å endre ruten for den 19. etappen mellom Albertville og La Plagne, fra 130 km til 95 km, fordi de har oppdaget et utbrudd av en smittsom sykdom hos kyr.

"Oppdagelsen av et utbrudd av smittsom nodulær dermatitt som påvirker storfe i en besetning i Col des Saisies har gjort det nødvendig å avlive dyrene", kunngjorde Tour de France-arrangøren ASO torsdag kveld, og forklarte at oppstigningen til Col des Saisies har blitt kuttet "i lys av nøden som de berørte bøndene har opplevd og for å bevare en smidig avvikling av rittet".

Den reduserte etappen dropper to stigninger, Cote d'Hery-sur-Ugine og Col des Saisies, og vil nå starte en time senere, klokken 14:30 CEST, 13:30 BST. Rytterne starter i Albertsville som planlagt, men det blir en 7 kilometer lang nøytral seksjon før den offisielle starten.

Det er bare to etapper igjen etter fredagens etappe, og den siste etappen på fredag ender som vanlig i Paris. Tadej Pogacar leder sammendraget 4,5 minutter foran Jonas Vingegaard.