Tour de France har vært "heldig" så langt, men det er et spørsmål om tid før det rammes av en ekstrem hetebølge

Temperaturøkningen over hele verden på grunn av global oppvarming kan være en reell risiko for Tour de France i fremtiden, en konkurranse som "har vært heldig" med å unngå de stadig vanligere hetebølgene i Frankrike, sier en internasjonal studie som ble publisert forrige tirsdag av Scientific Reports, laget av det franske forskningsinstituttet for bærekraftig utvikling (IRD) i samarbeid med institusjoner i London og Barcelona.

Studien, som EFE har fått tilgang til, advarer om at den globale oppvarmingen og den gradvise temperaturøkningen utgjør en økende trussel mot avholdelsen av sommeridrettsarrangementer i Europa, som for eksempel det mest populære sykkelrittet i verden.

Studien har spesielt sett på de siste femti utgavene av Tour de France (mellom 1974 og 2023), og fant en økt risiko, spesielt det siste tiåret, for å arrangere ritt under ekstrem varme, selv om de påpeker at rittet "har vært heldig" med å unngå situasjoner med maksimal risiko ... i hvert fall så langt.

"På en måte kan vi si at det er et ekstremt heldig ritt, men med hetebølger som slår rekorder stadig oftere, er det bare et spørsmål om tid før Touren møter en dag med ekstremt varmestress som vil sette eksisterende sikkerhetsprotokoller på prøve", advarte Ivana Cvijanovic, IRD-forsker og hovedforfatter av studien.

Med temperaturer i byer som Toulouse, Pau og Bordeaux på mellom 28,8 ºC og 30,1 ºC de siste årene, og til og med i Paris på 28,8 ºC i 2019, er det en risiko for at en av disse hetebølgene vil sammenfalle med en sykkeletappe, og de frykter at de nåværende protokollene mot hete ikke vil være nok.