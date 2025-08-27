Tour de France-vinner Pauline Ferrand-Prévot endrer planer om VM på landevei

HQ

Pauline Ferrand-Prévot, som vant Tour de France Femmes på en dominerende måte, har kunngjort at hun vil delta i UCI Road World Championships i Rwanda, etter tidligere å ha sagt at hun ville stå over for å komme seg. Den 33 år gamle franske rytteren fra Visma-Lease a Bike hadde til og med antydet at hun kanskje ikke ville komme tilbake til Tour de France på grunn av ofringene hun måtte gjøre for å forberede seg fysisk og mentalt til konkurransen.

I et Instagram-innlegg der hun spøkefullt omtaler seg selv som "verdensmester i å endre planer", sier hun imidlertid at hun føler seg klar "til å fortsette å gi mitt beste, på en intelligent og gjennomtenkt måte", og at hun vil delta i VM i Rwanda etter å ha rådført seg med laget sitt og det franske laget. "Jeg er beæret over å sykle sammen med mine franske lagkamerater, som er blant verdenseliten, for å gi vårt beste i jakten på den iriserende trøyen."

Ferrand-Prévot innrømmet at hun tidligere hadde bestemt seg for å stå over VM på grunn av hvor fysisk sliten og mentalt utslitt hun var etter OL-perioden i fjor. "Siden Tour de France-seieren i forrige måned har jeg forsøkt å finne en god balanse mellom å utnytte alle muligheter som er tilgjengelige for meg og å opprettholde min sunne livsstil som profesjonell idrettsutøver, noe som er essensielt for meg."

Men med en annen kontekst, med færre ritt og mindre press fra Tour de France enn fra OL, føler hun seg i god form og klar til å gi det et forsøk. UCI Road World Championships finner sted mellom 21. og 28. september i Kigali, hovedstaden i Rwanda, og det er første gang det arrangeres i Afrika. Pauline Ferran-Prévot har allerede vunnet 12 UCI Elite World Championship-titler, og vant gullmedalje i terrengsykling i Paris 2024.