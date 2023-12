Tourist Trap Det hele begynner i det som enten er en psykedelisk opplevelse eller en bisarr drøm, men det viser seg raskt å være det siste. I drømmen snakker vår hovedperson Lucas med en døende hval som er i ganske dårlig forfatning med innvoller og alt som henger ut av kroppen, og som gir ham noen ganske illevarslende nyheter.

HQ

Den aller første følelsen jeg får er at det nesten kunne vært en episode av Black Mirror. Vår hovedperson Lucas bor sammen med sin mor og far i den fiktive søramerikanske byen Santa Ballena i et hus betalt av selskapet Pharos som eier alt og som Lucas også jobber for. Problemet er at de bor i såkalte åpne hus, noe som betyr at turister hele tiden kan komme inn, sette seg ned og se på hva de gjør, litt som et sitcom-publikum. For innbyggerne i Santa Ballena er det ikke noe rart med det, selv om de praktisk talt er dyr i en dyrehage, og de ser ikke ut til å kjenne til noen annen virkelighet. Turistene vil selvfølgelig underholdes, og disse har reist fra hele verden, og i tillegg til å sitte som publikum i Lucas' hus er de også å finne utendørs, og det finnes til og med egne guider som gir inntrykk av at de tror at Lucas og alle andre i de åpne husene er svært uintelligente skapninger.

Lucas våkner opp etter en svært bisarr drøm, og livet hans er i ferd med å endre seg.

Men når Lucas endelig er på vei til jobben, møter han en rømt ape som avslører at alt ikke er helt som det ser ut til. Det hele er en del av en konspirasjon, og det er nå opp til Lucas å finne "turisten Frank", som apen kaller ham, for å få mer informasjon. Men Lucas er kanskje litt for naiv og skjønner ikke helt alvoret i situasjonen, men er mest opptatt av å komme for sent på jobb. Men han skal ha ros for å være veldig pliktoppfyllende, i hvert fall til å begynne med. Sakte, men sikkert begynner han imidlertid å innse at apen kanskje hadde rett i at Pharos ikke er et så hyggelig selskap likevel, og at det er mye som foregår som han har lukket øynene for eller rett og slett utilsiktet har gått glipp av i sin tåkete, bekymringsløse hverdag.

Pharos eier alt, og Lucas og familien hans og innbyggerne i Santa Ballena er i bunn og grunn turistattraksjoner.

Dette er en annonse:

Opplegget er klassisk, det er sidescrollende kontroller og så peker og klikker du også der du enten interagerer med objekter eller snakker med folk du møter underveis. Ofte må du hjelpe noen med noe for å komme videre eller du blir bedt om noe, og da må du noen ganger til og med tenke litt for å løse problemet. Noen få ganger ble jeg sittende fast en stund fordi jeg gikk glipp av en detalj, men som regel er det ledetråder i dialogvalgene, så du kan alltid komme tilbake for å få hint. Selve utførelsen er imidlertid ikke helt uproblematisk. Du må stå på nøyaktig riktig sted for å kunne interagere med noe eller noen, og det er en altfor presis handling som gjelder her, noe som fort blir frustrerende. Hvis et par av punktene i tillegg ligger veldig nær hverandre, blir det enda mer frustrerende. Ett feilklikk, og du kan havne i feil område, eller du kan utløse en samtale du allerede har hatt og bli tvunget til å høre den samme dialogen på nytt.

Visuelt sett er det ganske ryddig. Figurene ser ut som tegneseriefigurer, og som gammel tegneseriefan setter jeg pris på det utseendet. Det minner meg litt om stilen jeg hadde da jeg hadde siktet meg inn på å bli tegneserieskaper og stort sett satt og tegnet hele dagen. Ganske enkel karakterdesign, men likevel veldig sjarmerende, synes jeg.

Det må en snakkende ape til for å vekke Lucas fra hverdagssøvnen.

Det er rikelig med dialog og dialogvalg i løpet av den korte spilletiden, og her finner vi et av spillets sterkeste, men samtidig svakeste elementer. Der dialogen i tekstform ofte er underholdende og smart skrevet med intelligent, mørk humor, er ikke den innspilte dialogen det. "Bla, bla, bla" er alt som blir sagt, og de første fem minuttene fniste jeg fortsatt litt av det, men så ble det så irriterende at jeg slo det helt av. Hvis jeg skal gi noen form for pluss til den delen, er i det minste alt "bla bla" gjort med innlevelse, noe som faktisk ikke skjer hele tiden, ikke engang i spill der det faktisk er ord i bildet som skal leveres med følelse. Noen ganger blir det også litt forvirrende ettersom sønnen min på to år snakker omtrent på samme måte, så til tider var det til og med vanskelig å avgjøre hvem som sa hva.

Dette er en annonse:

Hva er det som skjer? Byens borgermester har kjørt fyllekjøring med en biskop bak i pickupen, ikke så rart.

Det jeg liker best med spillet mitt, er at det på mange måter føles originalt. Det finnes nok av historier om konspirasjoner der store selskaper kontrollerer alt og alle, men her føles det likevel ganske friskt. Mye er selvfølgelig takket være den konstant skrudde humoren og de uventet smarte dialogvalgene. Humoren er konstant til stede og gjennomsyrer Tourist Trap helt fra begynnelsen til slutten, og det er stort sett alltid et pluss i min bok, spesielt når den er så skrudd som her.

Bortsett fra litt klønete kontroller og irriterende tale, hadde jeg likevel ganske mye moro med Tourist Trap. Det tok imidlertid ikke mye mer enn to timer å fullføre, og jeg kan føle at det er litt i minste laget. Hvis spillets lengde hadde vært det dobbelte, kunne utviklerne ha gått litt mer i dybden med den svært underholdende historien. På den annen side kunne to timer til med kontrollene ha fått meg til å gi opp før målstreken. Hvis du har to timer å slå i hjel, er det ganske solid underholdning, og jeg føler egentlig ikke at det er to timer av livet mitt jeg har kastet bort, og noen ganger er det nok.