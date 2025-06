Towa and the Guardians of the Sacred Tree annonsert med en første trailer

Bandai Namco hadde to interessante titler å annonsere på Summer Game Fest, der den ene var rollespillet Code Vein II (les mer her), og den andre var Towa and the Guardians of the Sacred Tree.

Bak navnet skjuler det seg et roguelike-rollespill der vi i rollene som den titulære Towa og Guardians må kjempe mot en ond drittsekk ved navn Magatsu. Tanken er å spille enten singleplayer eller co-op med en venn, der hver Guardian har "sine egne evner og sitt eget sett med sverd, noe som gjør hver kampstil og hvert guardian-par unikt".

Towa and the Guardians of the Sacred Tree har et fargerikt design og ser ut til å blande klassisk rollespill med kjøttfulle bosskamper og varierte miljøer. Det slippes til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X 19. september, og du finner den første traileren og en haug med skjermbilder nedenfor.