Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Hvis Hades og østlig mytologi fikk barn

La oss få elefanten ut av rommet så fort vi kan: Towa and the Guardians of the Sacred Tree ligner på rombaserte roguelites som Enter/Exit the Gungeon, men fremfor alt minner Towa and the Guardians of the Sacred Tree om Hades. Likhetene går utover valget av overhead view eller måten du velger neste etappe på, avhengig av belønningen den gir. Det er mye kjærlighet til Supergiant Games' tittel, men Towa ønsker å skille seg ut ved å legge til en rekke delsystemer som verken Zagreus eller Melinoë har, og som i tillegg til dekorasjon og atmosfære gir et nytt perspektiv på utfordringen "hvor langt kan du gå".

Historien om Towa and the Guardians of the Sacred Tree er det godes kamp mot havet, der en guddom ved navn Shinju tilbyr datteren Towa å være vokter for landsbyen med samme navn. Det er hun som skal møte Magatsu og demonene hans, en destruktiv kraft som truer verden, både materielt og åndelig. For å bekjempe denne onde guddommen omgir Towa seg med en rekke landsbyboere, hennes nærmeste venner og allierte, som alle har ulike evner.

Opprinnelig var planen å bekjempe Magatsu sammen, men Magatsu våknet for tidlig og forviste Prayer Guardians til de ytterste avkroker av tid og rom, samtidig som landsbyen Shinju og Towa selv ble frosset i tid. Nå er det opp til Guardians, gjenforent, men på den andre siden av sløret, å beseire de åtte beskyttende åndene til Magatsu for å frigjøre Towa og landsbyen Shinju.

Et av de viktigste elementene som skiller Towa fra er at kampene her foregår i par, med en nærkampkjemper (Tsurugi) og en støttekjemper (Kagura), fra de åtte Guardians of Prayer. Kombinasjoner mellom de to (hver guardian har ulike evner avhengig av hvilken rolle de spiller, selv om noen er mer egnet for hver av dem enn andre) kan generere kraftige synergier i kamp, i tillegg til å låse opp deler av hver karakters historie etter hvert som de kjemper og blir kjent med hverandre.

Selve kampene er morsomme, og består av en rekke angrep med både primær- og sekundærvåpen, i tillegg til spesialangrep og ultimate angrep. I tillegg kan støttekarakteren, som kan være automatisk eller styres av spilleren (selv om hovedkarakteren er ubeskyttet), bruke kraftige offensive og defensive formularer, avhengig av ferdigheter og trening, samt Graces (passive ferdigheter som låses opp i hvert rom) som forbedrer angrep, livs- eller manaregenerering eller skaffer gjenstander.

Alt dette er viktig, for hver gang man dør, gjenopprettes tidslinjen bare til det punktet i eventyret, og for hver runde kan man samle materialer og erfaring som man kan bruke til å låse opp nye evner for kampduoen sin. Landsbyen vil fungere som et knutepunkt og en refleksjon av progresjon, ettersom vi legger til nye bygninger og flere treningsalternativer i dojoen.

Du kan også smi våpen for å forbedre alles generelle statistikk, og dette gjøres med et av de mest omfattende minispillene jeg noen gang har sett. Et annet flott "minispill" (som nesten kunne vært et eget spill, slik det ser ut) er fiske, der du tjener fiskepoeng som du kan handle med landsbyens kjøpmenn for å samle utstyr til heltene dine.

Ja, Towa finner ikke opp hjulet på nytt, og hovedinspirasjonene er helt klart tydelige, men det har nok originalitet, i tillegg til en fortelling og historiemodus som er interessant nok til å skape en nisje i sjangeren. Det er tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series 19. september, og kan være en av de skjulte perlene på utgivelseskalenderen for den måneden.