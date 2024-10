Tower Five avslører alt om nøyaktig bygging av en mikroskopisk verden i Empire of the Ants

HQ

Da jeg var i Tyskland på Gamescom i slutten av august, hadde jeg gleden av å møte utviklerne bak det kommende strategispillet Empire of the Ants. Dette ambisiøse prosjektet er veldig unikt fordi det er bygget på et veldig lite nivå, og dreier seg om insekter og problemene og kampene for å overleve i en miniatyrverden.

I intervjuet med seniorspilldesigner Matthias Varlet spurte jeg om hvordan teamet gikk frem for å representere en slik miniatyrverden på en nøyaktig måte, og samtidig bevare alle de viktige detaljene underveis.

Varlet fortalte meg: "Vi bruker en teknologi som kalles fotogrammetri for alle miljøene. Og så har vi kunstnerne våre som bearbeider disse elementene for å gjøre dem litt vakrere eller få dem til å stikke litt mer ut. Men det er i bunn og grunn bilder som overføres til 3D-modeller, og så gjør vi dem bare litt bedre. Det gjelder for miljøelementene.

"Så har vi selve insektene, og de, vel, for disse har vi 3D-artistene våre som faktisk har gjort en fantastisk jobb der de i utgangspunktet bare gjør mye research på selve insektet, på dets egenskaper, hvordan det beveger seg, hvordan det ser ut under alle de forskjellige tingene. Og så har vi sett, det finnes mange videoer på YouTube, som er fantastiske. Det visste vi ikke før vi startet prosjektet, av folk som... Jeg ville sagt "dyrker", men det er ikke det rette ordet. De har maur og får byen av maur til å vokse. Og ved å gjøre det dokumenterer de hva de gjør. Og med det kan vi faktisk få mange gode bilder av hvordan maur oppfører seg, hva de gjør og hvordan de ser ut.

"Det samme gjelder for alle de andre insektene. Det finnes mye dokumentasjon på nettet. Så vi dokumenterte oss selv mye. Og vi tenkte: "Ok, la oss se nøyaktig hvordan dette insektet er, hvordan det lever og hvordan det beveger seg, slik at vi vet nøyaktig hvordan vi skal animere det, og ikke bare hvordan vi kan representere det i 3D."

Du kan se hele intervjuet med Varlet nedenfor, der vi også snakker om strategisystemene, flerspillerelementene og de fryktinngytende edderkoppene som finnes i spillet.