Towerborne er fortsatt satt til en utgivelse senere i år

HQ

Da Microsoft hadde sin store Xbox Games Showcase her om uken, var det mange som reagerte på at Towerborne var helt fraværende. Det var litt merkelig med tanke på at det skal lanseres i år og har en beta på vei - så en trailer hadde i det minste vært på sin plass.

Dette fikk mange til å mistenke at Towerborne hadde blitt kraftig forsinket. Kanskje er det derfor utvikleren Stoic nå har oppdatert den offisielle nettsiden for det Castle Crashers-inspirerte actioneventyret, og går i detalj om hva tårnet i spillets tittel - Belfry - har å tilby spillere.

Videre presiserer de også: "Towerborne vil bli utgitt senere i år."

Og så vet vi det. Forhåpentligvis får vi se mer på Gamescom i august.