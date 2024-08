Towerborne Forhåndsvisning: Den beste Xbox Game Studios-tittelen i 2024?

HQ

Det er mange veldig ambisiøse spill der ute, titler som hevder å tilby ufattelige opplevelser og potensial, men som også da ikke klarer å nå toppene de vitner om. Stoic's Towerborne ser ut til å være et spill som ikke vil falle inn i denne kategorien, i hvert fall hvis man skal dømme etter den hands-on-demoen jeg fikk oppleve på Gamescom og den lille Q&A-økten med studioets grunnleggere.

Towerborne er en vakker blanding av beat 'em up-kamp og brettspill-lignende utforskning av fliser. Det handler om å erobre et helt enormt verdenskart, brikke for brikke, for å nå nye områder, samle tyvegods, forbedre helten din og øke styrken din slik at du kan nå enda større deler av kartet og møte enda tøffere fiender. Det er et enkelt premiss med ganske enkle mekanikker, men takket være den massive vektleggingen av sosiale elementer og kooperativt spill, fremstår Towerborne som et uanstrengt underholdende videospill, et spill som tilsynelatende vil spise opp timevis av tiden din på en tilfredsstillende måte.

HQ

La meg først fokusere på kampene. Det er beat 'em up tvers igjennom - noe som betyr at du bruker en av fire klassetyper som hver er forskjellige på grunn av deres våpentyper og evner - for å slå, skjære og sprenge deg gjennom en rekke fiender som befolker skjermen på et tidspunkt. Det er ikke på langt nær så utfordrende som noen av de ikoniske beat 'em up-spillene fra gamle dager, men det vil presse deg til det ytterste hvis du ikke samarbeider med dine allierte, beskytter og helbreder hverandre, og fokuserer på de mer dødelige truslene som ruller forbi. Visst kan Towerborne bli litt for komplisert til tider, til et punkt der det kan bli en plage å finne ut nøyaktig hva du gjør i kampens hete, men for det meste har dette spillet den virkelig underholdende og spennende følelsen som alle de beste spillene i denne kategorien også bringer til bordet.

Dette er en annonse:

I tillegg til dette er det stor variasjon i spillingen. Du drar til forskjellige, slående animerte biomer og steder for å kjempe mot alle slags unike fiendevarianter som hver krever at du tilnærmer deg utfordringene de byr på på en alternativ måte. Det er til og med sjefer å overvinne som har radikalt annerledes mekanikk å forstå og mestre, og til og med mye større helsepuljer som betyr at du og teamet ditt må være enda mer samkjørte og innstilt på å overvinne trusselen de utgjør. Når du kombinerer dette med klasser som er enkle å tilpasse, og som gir deg mulighet til å bygge opp helt vanvittige alternativer langt utover det at ridderen bare er en stridsdyktig frontkjemper og den dobbeltbladede roguyen er en rask og kvikk kriger, for eksempel, og en kunstretning og fargepalett som imponerer, er alle de viktigste byggesteinene på plass for at Towerborne skal bli noe helt spesielt.

Likevel er det ikke noe av dette som virkelig imponerte meg når det gjelder Towerborne, snarere var det basen som Stoic har designet og som gjør at de kan støtte og utvide dette spillet på måter som vil blåse deg bort. Oververdenen er delt inn i nevnte fliser, og for å komme deg rundt beveger du deg mellom fliser og fullfører utfordringen hver enkelt har for å få tilgang til nye områder på kartet. Hver brikke vil sannsynligvis ta en spiller rundt 10-15 minutter å slå, og den smakebiten av spillet jeg fikk se, så ut til å inneholde hundrevis av brikker. Stoic fortalte meg at det jeg kunne se, bare var power level 1-3, og at 4 ville utvide kartet med det som så ut til å være rundt 30 %, og at de har planer om å utvide helt opp til minst level 10 (kanskje lenger) i løpet av Early Access-fasen, før de deretter utforsker sluttspillalternativer etter dette. Du kan allerede forstå omfanget av Towerborne, men det som virkelig slo meg var hvordan Stoic forklarte at flisesystemet har blitt designet fra grunnen av, slik at teamet enkelt og sømløst kan legge til nye fliser og til og med bytte ut fliser - alt uten at det påvirker serveren, med mindre det er et stort innholdsfall som gir en haug med nye funksjoner og tilføyelser.

Dette er en annonse:

Ja, før jeg fortsetter vil jeg legge til at det massive sosiale og samarbeidende fokuset kan avskrekke noen få folk der ute, og det er en rettferdig kritikk. Selv om Towerborne i utgangspunktet kan spilles alene, og spillet støtter dette, er det også et samarbeidsorientert prosjekt, noe som betyr at du vil møte sjefer som er et mareritt å overvinne alene, du vil ha hendene fulle med å jobbe deg gjennom det enorme kartet uten allierte for hånden, du vil ha det betydelig mindre moro uten en gruppe, og det sosiale knutepunktet Belfry vil også føles uendelig mye mer ensomt uten en gruppe å vandre rundt med. Men spill trenger ikke å henvende seg til alle målgrupper på en gang, og å være opprørt over at Towerborne ikke nødvendigvis utmerker seg som soloprodukt på samme måte som det gjør som samarbeidsprodukt, er som å klage over at McDonald's fritert kylling ikke er like god som KFCs.

Men uansett, poenget jeg prøver å få frem er at selv om Towerborne har alle de riktige funksjonene og organene for å være et solid og imponerende spill i utgangspunktet, støttes og styrkes det også av en skala som er skremmende. Versjonen av tittelen som jeg spilte på Gamescom føltes kompleks og raffinert og gir meg stor tro på at Early Access-debuten vil bli en stor suksess, men det fikk meg også til å tenke på spørsmålet om hvorfor EA-debuten er nødvendig i utgangspunktet, spesielt med tanke på hvor bra spillet føltes i praksis. Stoic nevnte at dette rett og slett er slik at teamet kan bruke spillere som forsøkskaniner, om du vil, som måter å stressteste og virkelig perfeksjonere de fantastiske systemene de allerede har på plass, slik at den eventuelle 1.0-debuten vil slå oss av føttene. Ut fra den korte demoen av spillet jeg fikk oppleve, har jeg absolutt ingen grunn til å tvile på det... Du vil ikke gå glipp av Towerborne.