Toy Story 5 får en siste trailer før premieren

Nå er det faktisk bare tre uker igjen til vi får henge med Buzz Lightyear og Woody igjen i Toy Story 5. Akkurat som med de voksende barna i filmene, får vi se disse lekene sjeldnere og sjeldnere, så det gjelder å gripe øyeblikket og få mest mulig ut av det.

Denne gangen møter duoen sin kanskje vanskeligste motstander noensinne - teknologien. Hva gjør man når barna slutter å leke og bare sveiper på nettbrett i stedet? Så å si hele gjengen fra de tidligere filmene er tilbake, men det er selvfølgelig også en rekke nye ansikter, ikke minst filmens hovedantagonist, Lilypad (spilt av Greta Lee).

Den endelige traileren til Toy Story 5 er nå sluppet; du kan sjekke den ut nedenfor og begynne å glede deg til nesten to herlige timer med en stor eske popcorn og iskald brus i en kul kinosal.