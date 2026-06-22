Toy Story 5 har hatt den største filmpremieren så langt i 2026

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Toy Story 5 har spilt inn over 300 millioner dollar på kinoer over hele verden, noe som slår en rekord for serien og samtidig setter listen høyt for resten av 2026 som årets største premiere så langt. Den femte filmen i den elskede Pixar-serien ser ikke ut til å ha mistet noe av sin kraft, ettersom Woody og gjengen må ta opp kampen mot den kule nye trenden som kjemper om barnas oppmerksomhet: teknologien.

Ifølge Box Office Mojo har Toy Story 5 tjent inn 312 millioner dollar på verdensbasis. Et svært imponerende tall, men et som ennå ikke gjør den animerte suksessfilmen lønnsom. Produksjonsbudsjettet til Toy Story 5 er angivelig på rundt 250 millioner dollar, noe som betyr at vi trenger noen flere sterke helger for å få filmen i pluss.

Obsession og Backrooms, to filmer som har vært lønnsomme i ganske lang tid, har bare blitt enda mer lønnsomme den siste helgen. Backrooms passerte 300 millioner dollar-merket og ble dermed den første filmen fra A24 som har klart dette med et budsjett på bare 10 millioner dollar. Med et enda lavere budsjett - 750 000 dollar - fortsetter Obsession å hente inn store inntekter, og har nå passert 330 millioner dollar globalt.