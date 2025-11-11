Toy Story 5 sin teasertrailer viser Buzz og Woody med et nettbrett kalt Lilypad

Pixar roter nok en gang i lekekassa, og med denne første teaseren for Toy Story 5 møter Woody og Buzz nye utfordringer når nettbrettet Lily introduseres. En virkelig høyteknologisk konkurranse sammenlignet med hva de har møtt før. Noe som selvfølgelig gjør oppdraget deres med å underholde barn vanskeligere enn noensinne, og tvinger dem til å stille spørsmål ved sin egen plass i en stadig mer digital tidsalder.

Som forventet er både Tom Hanks og Tim Allen tilbake som den dynamiske duoen, og bak nykommeren Lilypad står Greta Lee. I tillegg vil Conan O'Brien også dukke opp som en av de andre nye karakterene ved navn Smarty Pants.

Toy Story 5 kommer på kino 19. juni neste år, og vi håper nå at dette femte eventyret kan blåse litt nytt liv i Pixar - som har hatt en ganske tøff tid i det siste med flere ganske svake filmer. Sjekk ut teaseren nedenfor.

Gleder du deg til Toy Story 5?