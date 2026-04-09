Toy Story kommer til Fortnite, med forventet debut 10. april

Med Toy Story 5 på kino til sommeren, skulle man kanskje tro at en crossover mellom Fortnite og Pixars legendariske univers ville passe best rundt den tiden. Tilsynelatende ikke.

Det er bekreftet at Toy Story og Fortnite snart vil kollidere, med en forventning om at crossoveren ankommer i morgen 10. april. Denne første ankomsten vil bringe noen få ønskelige kosmetikk til Epic Games 'Battle Royale, med Buzz Lightyear og Emperor Zurg-skinn som blir tilgjengelige i Item Shop, sammen med flere kosmiske Buzz-tema-godbiter, inkludert et Alien Sidekick, To Infinity, Destroy Buzz og Chosen One-emotes, spesielle bærbare Kicks, Back Bling, Pickaxes, en Glider, og også Pizza Planet Delivery Truck å kjøre i spillet også.

Selv om mye av dette ennå ikke er offisielt avslørt av Epic Games, har Fortnite leaker ShiinaBR delt noen blikk på samarbeidet på sosiale medier.

Kommer du til å sikre deg noen av disse Toy Story-godbitene?