Toyota er klar til å vise oss den nye LFA

HQ

I et par måneder nå har Toyota og Lexus vært på Nürgburgring for å teste en kommende, hemmelig sportsbil som ble vist i konseptform under Monterey Car Week, og som den gang slo hele bilverdenen med forbløffelse.

Det er en åndelig etterfølger til den nå kanoniserte Lexus LFA-superbilen, som sies å hete LFR, og som ifølge iherdige rykter skal lanseres i to versjoner, en forberedt for GT3-racing og en for gata, og alt neste år. Nå har Toyota selv annonsert at bilen som så mange har ventet på, vil bli vist i sin fulle prakt under Japan Mobility Show, som finner sted 30. oktober i år.