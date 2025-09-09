Toyota satte virkelig en V8 i den nye Supra

HQ

Den nyeste Toyota Supra-modellen ble, som mange av oss selvfølgelig vet, ikke helt den killerbilen vi hadde håpet den skulle bli. Den ble ikke en rival til Honda NSX Type-S eller Nissan GT-R (R35), men snarere noe av en frisørbil basert på BMW Z4, og det er mange entusiaster som i hovedsak har byttet ut motoren i sin Supra, for å gjøre den mer potent. Nå har GR Racing og Toyota gjort det samme for å kunne delta i Supercars Championship. I seks konkurranseforberedte biler sitter det nå 5,2-liters V8-motorer som lager en fantastisk lyd. Forestill deg... Tenk om Supra hadde blitt levert slik fra starten av.

Offisiell pressemelding

"Toyota Australia har offisielt avslørt sin første GR Supra Supercar i forkant av merkets første deltakelse i Supercars Championship i 2026. Nesten ett år etter at det ble kunngjort at Toyota vil delta i Australias fremste motorsportkategori i 2026, har GEN3 GR Supra blitt til etter omfattende utvikling og design av Toyota Australias designteam og homologeringspartner Walkinshaw Andretti United (WAU).

Totalt seks GR Supra Supercars vil stille til start i Supercars Championship 2026, og WAU stiller med to biler som kjøres av Chaz Mostert og Ryan Wood. Brad Jones Racing (BJR) stiller med ytterligere fire biler, og førerne vil bli bekreftet nærmere starten av 2026-sesongen. Sean Hanley, Vice President Sales, Marketing and Franchise Operations i Toyota Australia, sa at det å se den nye GR Supra Supercar i metall var et stolt øyeblikk for Toyota og demonstrerte det økende engasjementet i australsk motorsport og det voksende TOYOTA GAZOO Racing (GR)-merket."

