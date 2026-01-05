Toyota ser ut til å slippe rimeligere CH-R EV i 2026

HQ

Toyota har allerede hatt suksess med bZ4X, nå omdøpt til bare "bZ", men i 2026 ser det ut til at den ikoniske produsenten ønsker å konkurrere i et lavere prisnivå - spesielt med den kommende EV-versjonen av CH-R, kalt CH-R+.

Selv om den deler TNGA-plattformen med bZ, er den tilsynelatende en forbedring i forhold til sitt dyrere søsken, og tilbyr den samme 74,7 kWh-pakken, men med firehjulsdrift med to motorer som standard.

Den er estimert til å levere rundt 290 miles rekkevidde, eller 466 kilometer, og vil sannsynligvis koste "langt mindre" enn $ 40.000, eller til og med mindre enn $ 35.000, noe som betyr at den kan være virkelig konkurransedyktig i mange markeder.

Vi er fortsatt på utkikk etter konkrete pris- og tilgjengelighetsdetaljer, så følg med.