Toyota ser ut til å tease en ny EV SUV

HQ

Toyota har allerede tidligere annonsert at de vil introdusere nye elbiler på mange vestlige markeder i løpet av de neste årene, og det ser ut til at de har begynt å tease for den første av disse helt nye modellene.

I et innlegg på Instagram, som du kan se nedenfor, erter de oss med "something new is on the horizon", som ser ut til å ligne omrisset av en SUV. Ordet "ny" kan bety at dette er en helt ny modell, men spekulasjoner i kommentarfeltet tyder på at dette kan være en elektrisk versjon av den legendariske Land Cruiser.

Det er foreløpig uklart når Toyota vil avsløre mer, men så langt tyder den omsluttende baklyktstangen på at Toyota kan være mer dristige i sine designambisjoner fremover.