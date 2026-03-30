Toyota-sjefen advarer om tøffe tider for bilindustrien

Toyota slår alarm, og det alene reiser alvorlige spørsmål om den generelle helsen til bilindustrien for tiden. I en skarp melding til leverandørene advarte konsernsjef Koji Sato om at hele bransjen står overfor en "kamp for overlevelse", hovedsakelig drevet av økende konkurranse fra Kina og teknologi i rask endring.

I sin tale på et stort leverandørtoppmøte der 484 andre partnerbedrifter deltok, gjorde Sato det klart at det er behov for drastiske endringer. Budskapet hans var kontant: Hvis bransjen ikke tilpasser seg raskt, kan selv giganter som Toyota slite med å holde seg konkurransedyktige.

"Med mindre ting endrer seg, vil vi ikke overleve. Jeg vil at alle skal erkjenne denne krisestemningen. Akkurat nå kjemper vi i bilindustrien for vår egen overlevelse. En vanskelig kamp ligger foran oss. Vi må stå sammen og styrke vår evne til å seire. For å gjøre det må vi forbedre produktiviteten over hele linjen", fortsatte han, ifølge Automotive News. "Både som individuelle selskaper og som bransje, la oss forandre hvordan vi kjemper for å sikre vår overlevelse", sa Sato til de fremmøtte bilprodusentene, og gjennom Automotive News.

I sentrum av problemet står kostnadene. Kinesiske bilprodusenter forbedrer seg raskt, samtidig som de underbyr konkurrentene på pris, noe som tvinger tradisjonelle produsenter til å tenke nytt om hvordan de bygger biler. Samtidig er programvare i ferd med å bli et sentralt stridstema, noe som gjør bilutviklingen mer kompleks og kostbar. I tillegg kommer det store skiftet mot programvare som en differensierende faktor, og presset fra de pågående tollsatsene.