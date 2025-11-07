Toyotas sjef ba Lexus-designere om å "slutte å bruke den enorme spindelgrillen"

HQ

Alle som har sett Lexus-biler de siste 15 årene har stirret rett inn i de smått bisarre frontgrillene som har vært enormt store siden redesignet, og deretter bare blitt større og større. Nå beveger det Toyota-eide merket seg bort fra disse grillene og gjør det med et helt nytt designspråk som vi nylig fikk se for første gang, og hvor fronten er redesignet, og ifølge oss i Gamereactor Cars, er mye finere.

En stor del av grunnen til at Lexus og Toyota endret design er fordi Toyotas øverste sjef ble lei av designspråket og ba Lexus-designerne om å slutte. Dette via Top Gear.

Lexus Designs GM Koichi Suga:

"Da vi begynte med spindelgrillen, satte vi den på alle biler. Da spurte styreformannen Akio Toyoda: "Hvorfor gjør dere det samme designet hver gang? Jeg mener det! Han sa til meg: "Du burde knekke spindelen". Så da designet vi LBX og begynte gradvis å utvikle spindelens uttrykk. Siden den gang har vi forsøkt å ta inn ikonet, men med en annen utførelse. Det er dette som har ført oss frem til det nye designet, det nye forslaget."

Gammel. Stygt.