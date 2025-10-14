Toyotas første superbil blir avduket 4. desember Toyota GR GT vil bli avduket den 4. desember og skal etter sigende ha en hybrid V8 med 880 hk.

HQ Toyota og Lexus har i flere måneder nå ertet oss med bilder og forhåndsinformasjon om sin kommende, nye supersportsbil, og etter å ha bekreftet den i forrige uke (produksjonsmodellen og ikke konseptbilen som ble vist under Monterey Car Week, altså) har vi nå fått vite via en livestream fra den japanske bilgiganten når den vil bli avduket. 4. desember er dagen, og ifølge rapportene er det en Toyota/Lexus som heter GR GT og har en hybrid V8 på over 880 hestekrefter under panseret og vil dermed utfordre de beste bilene fra Ferrari, McLaren, Lamborghini og selvfølgelig Porsche.