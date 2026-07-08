Toys For Bob skulle gjerne utvikle et nytt Banjo-Kazooie

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Gjennom årene har det vært mange rykter, spekulasjoner og ren ønsketenkning fra spillere som håper på et nytt « Banjo-Kazooie ». I tillegg har ulike Xbox-ledere fra tid til annen uttalt seg positivt om Rares klassiske duo, noe som har blitt tolket som at de vurderer å gjenopplive dem.

Men… som du selvfølgelig vet, har ingenting skjedd. Interessen er imidlertid fortsatt der, og da Asha Sharma lanserte en Xbox-forslagsboks for noen måneder siden, viste det seg at et nytt « Banjo-Kazooie » er det spillet de fleste Xbox-spillere håper mest på. Men nylig sa Xbox’ visepresident Matt Booty at de er åpne for å la et eksternt studio lage et nytt spill med bjørnen og fuglen, og nå vet vi om et team som gjerne vil ta på seg prosjektet.

Det tidligere Activision-eide studioet Toys For Bob jobber for tiden med «Spyro: A Realm Beyond», som skal lanseres neste år, og i et intervju med Kinda Funny Games svarte studioleder Paul Yan spøkefullt på spørsmålet om de noen gang hadde diskutert muligheten for å utvikle « Banjo-Kazooie » ved å si: «Hvor ofte, mener du?»

Assisterende kreativ direktør Lou Studdert deltok også i intervjuet, og er også svært positiv til ideen:

«Det er en serie vi elsker. Som plattformspillfans er Banjo helt i toppen. Vi har enorme, enorme fans av den serien blant våre ansatte. Du vet, jeg snakker om folk som har Jiggy som profilbilde, den slags ting – det nivået av fan. Vi elsker serien.»

Når det gjelder muligheten for å utvikle et nytt Banjo-spill, sa Studdert: «Hvis muligheten noen gang skulle by seg, ville det vært fantastisk.»

Toys For Bob har et godt samarbeid med Activision og Microsoft, ikke minst takket være deres felles historie og det faktum at partene jobber med det neste Spyro-eventyret, så la oss bare krysse fingrene for at Asha Sharma og Matt Booty har hørt på podcasten ovenfor og vil sette ballen i rull.