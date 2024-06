Toys R Us lanserer sin første AI-genererte reklamefilm

HQ

Etter hvert som AI fortsetter å bli bedre og sniker seg inn i livene våre, er det mange som innser at problemet ikke er teknologien som konsept, men menneskene som kontrollerer den. Av en eller annen grunn virker det som om mange mennesker som elsker AI, er desperate etter å slå ned på kreative mennesker og erstatte dem med livløse, sjelløse "kunstverk" som sannsynligvis vil kutte kostnader.

Det siste eksemplet på denne skremmende og livløse fremtiden kommer via Toys R Us, som har laget den første merkevarereklamen noensinne utelukkende ved hjelp av AI. Hvis dette hadde vært et skolevideoprosjekt, ville det sannsynligvis fått gode karakterer, men den aktuelle reklamen er veldig, veldig dårlig.

Noe av det ser greit ut ved første øyekast, men etter hvert som annonsen fortsetter, er det tydelig å se svakhetene ved den nåværende AI-modellen. AI-en vil bli bedre med tiden, men spørsmålet er fortsatt om den kan lage noe som faktisk føles som en kreasjon fra et menneske.

Dette er en annonse: