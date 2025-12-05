TP-Link under etterforskning for å ha villedet om forholdet til Kina

HQ

En fersk undersøkelse fra U.S. Federal Trade Commission ser nærmere på TP-Links tilknytning til Kina.

Ifølge Bloomberg skyldes dette at til tross for at TP-Link ble restrukturert i fjor, og selskapet nå på papiret er et amerikansk selskap med medgrunnlegger Jefferey Chao i spissen, undersøker FTC om dette er villedende for forbrukerne, ettersom selskapet tilsynelatende fortsatt har sterke bånd til den kinesiske regjeringen.

Jeffery Chao har i en offisiell uttalelse avvist enhver forbindelse til kinesiske myndigheter, det være seg personlig eller på selskapsnivå.

TP-Link har tidligere vært under etterforskning for sin prissetting, til en grad der det ble etterforsket som kriminell antitrust, men de fleste analytikere påpekte at dette i realiteten handler om sikkerhetsrisikoen, ettersom kinesiskproduserte rutere plassert i amerikanske hjem og bedrifter kan bli utnyttet i cyberangrep som skjer på nasjonalt nivå.