Tracklock har blitt stengt, for nå

Kort tid etter våre rapporter om dataene den leverte, Deadlock statistikkplattform Tracklock har stengt (for nå).

Dekker data som totale spill, utseendefrekvens og gevinstfrekvens for heltene i Valves MOBA / shooter-hybrid, Tracklock virket for meg å være en uvurderlig ressurs for å indikere hva som fungerer og ikke fungerer i spillets tettere beta.

Det ser ut til at Valve ennå ikke er helt klar for det nivået av offentlig gransking med det projiserte, ettersom de har returnert systemene sine for å forby datainnsamlingen.

En Tracklock admin sa: "Valve har slått på enda mer aggressive hastighetsgrenser, og nå er det ingen nye spill som spores.

"Vi vil snart gjøre noen endringer på nettstedet for å imøtekomme dette.

"Jeg vil bare si, ikke gå og klag til Valve. Dette spillet er i beta, og de er helt klart ikke klare for statistikksider ennå.

"Vi vil bruke denne tiden til å forbedre funksjonene (vi er bare en uke gamle!) og være klare når Valve har en løsning for oss!"

Dette er ikke meg som går etter dem, men jeg skal være direkte. Selv om jeg forstår Valves beslutning, synes jeg det er utrolig kortsiktig. Deadlock spretter av akkurat nå, ikke bare når det gjelder antall spillere, men når det gjelder å bli en reell utfordrer i Esports-rommet.

Flere organisasjoner har allerede kunngjort profesjonelle Deadlock -lag, fellesturneringer er mange, og profesjonelle fra andre Esports flytter over til spillet.

Nettsteder som Tracklock er ikke bare nyttige informasjonsverktøy for utviklere, men de oppmuntrer også til interaksjon med utviklerne og med hverandre.

Til slutt, og viktigst av alt, er de uvurderlige for spillets konkurransescene, ettersom de muliggjør ranglister, metaanalyser og teoribygging i stor utstrekning, i tillegg til at de (i noen tilfeller) fungerer som logger for konkurranseresultater. Å knekke dette aspektet av Deadlock når det går så bra, virker mildt sagt merkelig (takk, GamesRadar).