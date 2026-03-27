Trackmania på DreamHack Birmingham: Hva du kan forvente deg av Road til EWC-turneringen

En av de store turneringene som arrangeres på DreamHack Birmingham denne helgen er den uhyre viktige kvalifiseringsrunden for Trackmania i Esports World Cup. Arrangementet regnes som veien til EWC, og det vil avgjøre åtte av de 32 bekreftede spillerne for den kommende store turneringen på den Saudi-Arabia-baserte festivalen.

Med dette i bakhodet kan du være nysgjerrig på planene for denne helgen og hvordan handlingen vil bli strukturert. Vi har samlet denne informasjonen nedenfor.

For det første vil handlingen spenne over alle tre dagene av DreamHack Birmingham og vil se gruppespillet som varer 27. og 28. mars, før finalebraketten skjer senere 28. mars og inn i 29. mars.

Det er 41 spillere som deltar på arrangementet, og noen har luksusen av å ikke måtte konkurrere i en første kamp på grunn av hull i gruppebraketten, noe som betyr at det er flere bye-matcher. Formatet vil også se at de deltakende spillerne blir redusert til 16 spillere til finalen, som i likhet med gruppespillet bruker et dobbelt eliminasjonsformat, noe som betyr at spillere kan "tape" en kamp og fortsatt være i live, med en annen som sender dem hjem. Strukturen er også slik at de to beste spillerne i hvert løp går videre, helt til det bare er fire igjen i den store finalen, der det selvfølgelig bare kan være én vinner.

Kommer du til å følge med på Trackmania: Road to EWC denne helgen?