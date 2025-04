"Tradisjonell handel og dataspill kan ha ting til felles"

HQ

Det virker som om spill som tjeneste er noe revolusjonerende for underholdningsbransjen, og at det har ført til et paradigmeskifte i oppfatningen av videospill for oss alle. I dag kan folk bruke timevis på å konsumere, enten det er videospill, serier eller se på produkter som de ikke skal kjøpe, så det er mye fritid å dekke. For å reflektere over denne utviklingen tok vi en prat med Artem Shein, produktsjef i Strikerz Inc. på DevGAMM i Gdańsk, for å dele hans syn på bransjen i dag.

"Vi kan se ulike eksempler på butikker som har et kart, en kafeteria slik at du føler deg litt gladere og ikke føler deg sulten før du går inn i butikken", forklarte Shein. "De har en utstilling som om de prøver å vise hvordan ting ville sett ut hjemme hos deg. De har også et rom med nedsatte produkter, som i spill." Denne typen spill har ikke oppfunnet alt, det er alltid lån mellom ulike virksomheter.

Men det kan alltid være en grense, en linje der hver bransje bør stille spørsmål ved om det er i deres egen interesse. "Det finnes ting som bare vi kan bruke fra e-handel, for eksempel sosiale plattformer", sa han. "Vi har venneforespørsler, vi har likes eller reaksjoner for repriser, men vi har ikke plattformen til å lage en podkast. Vi kan ta disse funksjonene og implementere dem i spillet."

Han uttalte også at målet er å få brukeren til å føle seg komfortabel, å få det til å føles som om de gjør noe de kunne gjort på en annen underholdningsplattform og gjøre det til en så vanlig opplevelse som mulig.

Hvis du vil finne ut mer om produksjonsverdenen, kan du se hele intervjuet med undertekster nedenfor.