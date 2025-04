Trådløs Xbox 360-inspirert kontroller kunngjort for PC og Xbox Series S/X

HQ

Selv om Xbox Series S/X-kontrolleren har en utrolig ergonomi og er svært godt bygget, er det fortsatt mange som mener at den beste Xbox-kontrolleren noensinne er den som fulgte med Xbox 360. Hvis denne beskrivelsen passer på deg, har vi gode nyheter.

Tilbehørsprodusenten Retro Fighters har annonsert Hunter 360, en trådløs kontroller for Xbox (og PC) som beskrives som "den ultimate utviklingen av den klassiske 360-kontrolleren". Den vil bli lansert i svart, hvit og den gjennomskinnelige grønne fargen som ble så populær med den originale Xboxen. Her er alle spesifikasjonene, hentet fra Retro Fighters nettsted:



Kompatibel med original Xbox 360 og PC



2,4 GHz trådløs teknologi



1000 Hz pollingfrekvens for bedre ytelse og ultra-lav ventetid



Trådløs rekkevidde på over 10 meter



Analoge pinner med hall-effekt - ingen avdrift, aldri



Batterilevetid på over 10 timer per lading



Inkluderer USB-A-mottaker for både 360 og PC



USB-C-ladeport



Makro med variabel rumleintensitet



Innebygd modus for pinnekalibrering



Støtter Xinput/Dinput-modus samt Steam- og Android-enheter



Vi vet ikke når det vil bli utgitt, men Retro Fighters sier at det er planlagt for "lansering senere i år". Sjekk ut den korte videopresentasjonen nedenfor.