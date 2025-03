Tragedie i Alpene: Et tiår etter Germanwings Flight 9525

HQ

Ti år etter at Germanwings Flight 9525 med overlegg styrtet ned i de franske Alpene på vei fra Barcelona til Düsseldorf, er arrene fra den dagen fortsatt dypt preget av det ødeleggende tapet av 150 uskyldige menneskeliv.

Annenpilot Andreas Lubitz, som slet med psykiske problemer og fryktet slutten på karrieren, låste kapteinen ute av cockpiten og innledet med overlegg en dødelig nedstigning som førte til at flyet styrtet ned i de franske Alpene og drepte alle de 150 menneskene om bord.

Katastrofen førte til reformer i luftfarten, blant annet strengere screening av psykisk helse og en regel som krever to besetningsmedlemmer i cockpiten til enhver tid, men for de sørgende familiene kan ingen regler oppheve tapet, som i dag markerer tiårsdagen for ulykken.