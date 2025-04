Tragedie på Kongo-elven krever 148 menneskeliv

HQ

Siste nytt om Den demokratiske republikken Kongo . Tirsdag utspilte det seg en tragisk hendelse på Kongo-elven, der et trefartøy med rundt 500 mennesker om bord begynte å brenne og kantret. 148 mennesker er bekreftet omkommet, og over 100 er fortsatt savnet.

Katastrofen skal ha begynt med at det oppsto brann i en gryte om bord, og brannen spredte seg raskt til hele båten før passasjerene hoppet i vannet - mange var ute av stand til å svømme. Overlevende, noen av dem med alvorlige brannskader, ble trukket opp av elven i et kaotisk redningsarbeid.

Overbefolkning og dårlig regulering fortsetter å plage elvetrafikken i Den demokratiske republikken Kongo, et land der vannveiene er livsnerven for millioner av mennesker. Katastrofen har gitt ny næring til frustrasjonen over mangelen på håndhevelse av sikkerheten ved elvetransport.