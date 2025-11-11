Tragedie under ATP-finalene: To tilskuere dør av sykdom på Inalpi Arena

HQ

To tilskuere døde under den andre dagen av ATP-finalene i Torino, i separate hendelser med bare noen timers mellomrom. Mennene, 70 og 78 år gamle, ble syke og ble brakt til sykehus i nærheten i kritisk tilstand, men de kunne ikke gjøre noe for å redde livene deres.

Først begynte en 70 år gammel mann å bli dårlig om morgenen da han besøkte Fan Village på Piazza d'Armi i Torino, i nærheten av Inalpi Arena. Den andre mannen, 78 år gammel, fikk et medisinsk nødstilfelle mens han så kampen mellom Lorenzo Musetti og Taylor Fritz, og ble kjørt til Molinette sykehus, men til tross for forsøk på å gjenopplive ham ble han erklært død.

To separate hendelser, forårsaket av sykdom, som kaster en skygge over konkurransen, som fortsatt vil løpe frem til søndag 16, med den andre gruppespillkampen som starter i dag, med Carlos Alcaraz og Taylor Fritz.