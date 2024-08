Trailer for A24s nye skrekk-komedie Y2K

A24 A24 har sluppet en trailer for sin kommende skrekk-komedie Y2K, der det velkjente Y2K -insektet gikk i oppfyllelse og slapp løs en hær av ondsinnede, morderiske roboter på menneskeheten.

Det er et ekstremt tåpelig, på grensen til dumt, premiss, men det er noe ganske genialt med enkelheten. Det er definitivt noe oppfinnsomt og morsomt ved å omskape tidsriktig teknologi til dødelige dødsfeller. Og som du vil se i traileren, ved å lene seg på den iboende tåpelige naturen til nevnte 90-tallsteknologi som RC biler og Tamagochi, fungerer det ... på en måte (i hvert fall for meg).

I hovedrollen Jaeden Martell (It, Knives Out) mot Rachel Zegler (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), og filmen er produsert av Jonah Hill, så det er ikke rart at tonen i humoren minner om filmer som den ikoniske Superbad. Filmen er regissert av Kyle Mooney fra SNL, og er et vindu tilbake til en ikonisk tidsperiode som ble apokalyptisk - hva kan man ikke elske?

Det er ennå ikke bekreftet når filmen får europeisk distribusjon, men den kommer på amerikanske kinoer 6. desember, så jeg vil anslå tidlig-midt i 2025. Følg med på Gamereactor når vi gir deg det siste.