Trailer for Marvels Echo avslører at serien kommer én dag tidligere

HQ

Forrige måned ga Marvel oss den første traileren for den kommende serien Echo, og bekreftet at alle fem episodene ville komme til Disney+ den 10. januar etter å ha blitt utsatt fra november. Nå er planene endret igjen... på en måte.

Denne nye Echo -traileren gjentar ikke bare at dette blir Marvels mest brutale TV-serie med noen ganske kule kamper, inkludert en titt på Daredevil. Den avslører også at Echo har premiere kl. 6 den 9. januar amerikansk tid. Det betyr at de fem episodene blir tilgjengelige her til lands klokken 3 på natten den 10. januar, så ingen grunn til å endre markeringen på kalenderen.