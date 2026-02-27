Traileren for sesong 2 av Jury Duty tar oss med på en falsk firmatur

HQ

På et eller annet tidspunkt må du tro at du er med i et realityprogram, ikke sant? Tilsynelatende ikke, i begge sesongene av Jury Duty, som plasserer én mann i et tilsynelatende normalt scenario, fyller det med skuespillere og gjør det hele mye mer kaotisk enn det har noen rett til å være.

Selv om det kanskje virket som noe man bare kunne ha gjort én gang i den første sesongen, ønsker Amazon Prime Video at lynet skal slå ned to ganger her. Trikset med Jury Duty er at fyren som blir lurt faktisk tror han er med i et realityshow, så han stiller aldri spørsmål ved alle kameraene og slikt. Han tror bare at det er et veldig kjedelig program, i stedet for et som handler om at han blir utsatt for psykologisk tortur på grensen til det som er mulig.

I andre sesong forlater vi rettssalen til fordel for sandstrender og hvite båser, og drar til et firmatreff. Denne gangen er alle i selskapet skuespillere, bortsett fra én mann, som sannsynligvis kommer til å huske denne ferien for alltid. Premieren er 20. mars.