Traileren til « Avengers: Doomsday er gjenskapt helt i Lego

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Marvel Studios fortsetter å trappe opp markedsføringen i forkant av « Avengers: Doomsday. Filmens første trailer har nå fått en utpreget plastisk makeover, der hele traileren er gjenskapt i Lego, scene for scene.

Resultatet er mer enn bare en morsom gimmick, da det også gjør filmens ganske dempede visuelle stil spesielt iøynefallende. Originalen er i stor grad preget av brune, gule og grå toner samt dempet belysning, mens flere scener i Lego-versjonen måtte lyses opp betraktelig for at minifigurene skulle være tydelig synlige. Dette gjelder blant annet sekvenser med Sue Storm, Wakanda og den enorme vannveggen som glimtes i traileren.

Se videoen nedenfor.