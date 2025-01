Traileren til Daredevil: Born Again skulle egentlig slippes i dag, men har blitt utsatt på grunn av brannene i Los Angeles

HQ

Vi har alle sett med forferdelse på de enorme brannene som herjer i California i disse dager, og som ødelegger store landområder, inkludert hele bydeler i Los Angeles. Situasjonen har naturlig nok ført til at mye av produksjonen av Hollywood-show, TV-serier og filmer i delstaten har stoppet opp. Markedsførings- og promoteringsplanene for prosjekter som allerede er innspilt, har også måttet justeres.

Dette er tilfellet med Daredevil: Born Again, serien om den blinde borgerverneren Matt Murdock, spilt av Charlie Cox. I dag skulle vi ha hatt en første trailer for den fremtidige serien som vi vil kunne se på Disney+, men Vincent D'Onofrio, skuespilleren som spiller skurken i serien, Kingpin, har rapportert på sine sosiale nettverk at traileren har blitt utsatt på grunn av brannene (fortsatt aktive, i noen områder) i Los Angeles.

For øyeblikket har vi ingen spesifikk lanseringsdato for traileren, men forhåpentligvis vil Daredevil: Born Again se tiden an inntil situasjonen er under kontroll og medieoppmerksomheten avtar.