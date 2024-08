Traileren til den inspirerende sanne historien om The Six Triple Eight har blitt vist frem

I traileren beskrives filmen som den mest velfortalte krigen i historien, og The Six Triple Eight gir oss en sannhetsbasert gjenfortelling av 6888th Central Postal Directory Battalion - den første og eneste fargede kvinneenheten som ble stasjonert utenlands under andre verdenskrig.

Med fare, segregering, ekstremt dårlige underholds- og levevilkår og et avgjørende etterslep av post å organisere, fullførte 6888 en oppgave de hadde fått seks måneder på seg til å utføre på under 90 dager.

De 855 kvinnene i enheten sorterte rundt 17 millioner postforsendelser og bidro til å styrke moralen til dem som kjempet ved fronten, og mange av dem hadde ikke hørt fra familien sin på flere måneder.

The Six Triple Eight kommer til Netflix 20. desember.