Traileren til In Search of Darkness 1990 - 1994 tar oss tilbake til "de gode gamle dager"

Den helt briljante In Search of Darkness-serien er tilbake med nok et dypdykk i de glemte skrekkperlene. Denne gangen har teamet fokusert på begynnelsen av 1990-tallet. En epoke som ofte er kjent som en stor nedtur for sjangeren, en påstand som ikke er helt sann, og som In Search of Darkness 1990-1994 tar sikte på å motbevise.

Feir og utforsk det tidlige 90-tallets skrekk i den siste delen av den anerkjente dokumentarserien In Search of Darkness, fullpakket med fem og en halv time med kritiske betraktninger, innsidefortellinger og uhørte anekdoter! Historiene fortelles av våre utrolige skuespillere, blant andre Heather Langenkamp (skuespiller, Wes Craven's New Nightmare), John Carpenter (regissør, In The Mouth of Madness), Frank Henenlotter (regissør, Frankenhooker), Tim Balme (skuespiller, Dead Alive), Michael Gross (skuespiller, Tremors) og mange flere.

Hvis du har lyst, kan du allerede nå forhåndsbestille dokumentaren, som har premiere senere i november.

Hvilke skrekkfilmer fra tidlig 90-tall husker du best?