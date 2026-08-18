Trails in the Sky 1st Chapter får en «Legacy Update» som sin siste oppdatering

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I forbindelse med utgivelsen av «Trails in the Sky 2nd Chapter» den 17. september har Falcom kunngjort at den siste oppdateringen for forgjengeren, « Trails in the Sky 1st Chapter – som ble utgitt 19. september i fjor – kommer i dag.

Dette vil også være en Legacy Update – en type oppdatering som skiller seg litt fra det vanlige – bestående av en generell gjennomgang av tekster og dialoger for å tilpasse de anvendte begrepene til terminologien som er etablert i serien til nå. I oppdateringsnotatene opplyser utviklerne at «vi har prioritert oppdateringer av engelsk terminologi og uttale, basert på deres innvirkning på seriens kontinuitet.»

Nedenfor finner du oppdateringsnotatene for den siste oppdateringen til « Trails in the Sky 1st Chapter:

Trails in the Sky 1st Chapter versjon 1.07 (Legacy-oppdatering)