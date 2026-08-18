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Trails in the Sky 1st Chapter
Trails in the Sky 1st Chapter får en «Legacy Update» som sin siste oppdatering
Dette vil sikre fullstendig konsistens med «2nd Chapter» og påfølgende titler.
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I forbindelse med utgivelsen av «Trails in the Sky 2nd Chapter» den 17. september har Falcom kunngjort at den siste oppdateringen for forgjengeren, « Trails in the Sky 1st Chapter – som ble utgitt 19. september i fjor – kommer i dag.
Dette vil også være en Legacy Update – en type oppdatering som skiller seg litt fra det vanlige – bestående av en generell gjennomgang av tekster og dialoger for å tilpasse de anvendte begrepene til terminologien som er etablert i serien til nå. I oppdateringsnotatene opplyser utviklerne at «vi har prioritert oppdateringer av engelsk terminologi og uttale, basert på deres innvirkning på seriens kontinuitet.»
Nedenfor finner du oppdateringsnotatene for den siste oppdateringen til « Trails in the Sky 1st Chapter:
Trails in the Sky 1st Chapter versjon 1.07 (Legacy-oppdatering)
- Enkelte engelske tekster og replikker er oppdatert for å gjenspeile tidligere terminologi.
- Enkelte engelske stemmelinjer er oppdatert for å gjenspeile tidligere uttaler.
- Det engelske brukergrensesnittet og systemteksten er oppdatert for å gjenspeile tidligere terminologi.
- Fransk og tysk tekst er oppdatert for større nøyaktighet og konsistens.
- Enkelte replikker og tekster er oppdatert for å rette grammatiske feil og forbedre dialogens flyt.