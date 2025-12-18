Trails in the Sky 2nd Chapter bekreftet, kommer høsten 2026

Mens de som likte Trails in the Sky 1st Chapter nok i sommer til å komme til den virkelige slutten av eventyret, hadde vi allerede et tydelig hint om at dette var på vei, var det ikke før i dag at det ble gjort offisielt for alle å se. Trails in the Sky 2nd Chapter I dag ble det offisielt at oppfølgeren i rekken av nyinnspillinger i Trails-serien har blitt avslørt for verden, og kommer til PC, PlayStation 5, Nintendo Switch og Nintendo Switch 2 høsten 2026.

Historien vil fortsette historien som ble innledet i forrige del, og fortsetter i kjølvannet av opptøyene som rystet kongeriket Liberl, med Estelle som leter etter Joshua etter at han forsvinner midt i en voksende kontinental konspirasjon forårsaket av Ouroboros Enforcers.

Trails in the Sky 2nd Chapter Serien vil nok en gang ha engelsk og japansk stemmeskuespill, og vil bli lokalisert med tekst og undertekster på en rekke språk som aldri før har vært med i serien, inkludert tysk, italiensk, fransk og spansk. Du kan sjekke ut all tilgjengelig informasjon om Trails in the Sky 2nd Chapter på deres offisielle nettside, hvor de lover å oppdatere detaljer i løpet av de kommende månedene, og vi anbefaler deg selvfølgelig å ta en titt på den nye traileren og noen skjermbilder av den kommende JRPG-tittelen nedenfor.