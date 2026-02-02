Trails in the Sky 2nd Chapter vist i en spillfokusert trailer

HQ

Som mange av dere vet, ble nyinnspillingen Trails in the Sky 1st Chapter utgitt i fjor sommer til strålende anmeldelser og fornøyde fans, og det ser ut til at utvikleren Nihon Falcom og utgiveren GungHo Online Entertainment også var fornøyde, ettersom de kunngjorde oppfølgeren Trails in the Sky 2nd Chapter i løpet av høsten.

Som vi tidligere har rapportert, fortsetter historien fra forgjengeren og fortsetter i kjølvannet av opptøyene som rystet kongeriket Liberl, der Estelle søker etter Joshua etter at han forsvinner midt i en voksende konspirasjon skapt og drevet av Ouroboros Enforcers. Selv om det fortsatt er en god stund igjen til premieren (høsten 2026), slippes det nye trailere i et godt tempo, og nå er det på tide med nok en.

Denne gangen er det en video som heter Gameplay Trailer, og som navnet antyder, er den full av akkurat det vi gamere vanligvis bryr oss mest om - nemlig gameplay. Sjekk ut Trails in the Sky 2nd Chapter -traileren nedenfor.