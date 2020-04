Train to Busan-regissør lager Netflix-serie

Den koreanske regissøren Yeon Sang-ho har mye spennende på gang nå. Foruten at han er aktuell med Train to Busan-oppfølgeren Peninsula rapporteres det nå at han jobber på en skrekkinngytende overlevelsesserie for Netflix som går under navnet Hellbound.

Hellbound er basert på den koreanske webserien Hell, som handler om et samfunn som invaderes av vesener som fordømmer folk til Helvete. Det er for øyeblikket uklart om Netflix-serien også kommer til å være animert eller om den vil være en live action-tolkning.

Ser du frem til denne?

Takk, Collider