Transaksjoner med kryptovaluta har blitt ulovlig i Kina

Å handle med kryptovaluta har begynt å bli relativt normalt, både her og andre steder i verden. Men ønsker du å handle med krypto i Kina, så blir det brått mye vanskeligere.

BBC kan nemlig bekrefte at handler med kryptovaluta som Ethereum og Bitcoin har blitt dømt til å være ulovlig i Kina.

Selve ordren kommer fra The People's Bank of China, som noterer at disse valutaene "setter sikkerheten til folks eiendeler alvorlig i fare," og at det er landets måte å beskytte borgerne mot potensielle tap siden verdiene av valutaene svinger voldsomt.

Det fremgår ikke tydelig hva straffen er, men det er imidlertid fastslått at det å handle med kryptovaluta nå er en forbrytelse man kan bli arrestert og dømt for i landet.

Som resultat tok kryptovalutaer generelt et fall. Bitcoin-verdien falt øyeblikkelig med over $2000, ettersom den kinesiske befolkningen utgjør en betraktelig del av de som handler med krypto i verden.