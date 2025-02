Transformers og Star Trek-forfatter/produsent dør 51 år gammel

Roberto Orci, forfatteren og produsenten som er kreditert på filmer fra Transformers til Star Trek til Now You See Me og The Amazing Spider-Man 2, har gått bort i sitt hjem i Los Angeles. Orci er også kjent som skaperen av Fringe.

Orci var bare 51 år da han gikk bort, og døde av en nyresykdom, ifølge Variety. Han er mest kjent for sitt arbeid med å gjenopplive franchiser som Star Trek og Transformers, som ble lansert på slutten av 2000-tallet. På TV-siden var han også med på å utvikle rebooten av Hawaii Five-0 i 2010.

I fjor ble Orci anklaget i et søksmål for å ha slått og seksuelt misbrukt sin kone, skuespilleren Adele Heather Taylor. Taylors svar var et motsøksmål etter et søksmål fra Orci, som hevdet at hun hadde manipulert ham under hans alkoholisme for økonomisk vinning.